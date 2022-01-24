Орск, Оренбургская область, 24 января, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области иномарка врезалась в остановочный павильон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. По оперативным данным полиции, за рулём машины находилась женщина 1984 года рождения. Она не справилась с управлением транспорта, и «Опель» врезался в остановку.

В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения. Среди людей пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.