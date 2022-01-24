Пекин, , 07:26 — REGNUM Китайские биологи вывели новую разновидность карася без межмышечных рыбьих костей, что облегчает употребление в пищу популярной пресноводной рыбы, сообщает агентство Синьхуа.

Карп

Этот новый сорт карася удалось вывести путем редактирования генов, выполненный исследовательской группой из Научно-исследовательского института рыбного хозяйства реки Хэйлунцзян при Китайской Академии рыбохозяйственных наук (CAFS), и недавно он был одобрен экспертами, сообщила 18 января газета Science and Technology Daily.

Принадлежащий к семейству карповых, карась славится своим нежным мясом и восхитительным вкусом. Но его межмышечные кости, которые слишком малы, чтобы отделить их от плоти, легко застревают в горле, когда рыбу едят, и их трудно поддается промышленной переработке.

Исследовательская группа обнаружила ключевой ген, контролирующий развитие межмышечных рыбьих костей, из более чем 1600 родственных кандидатов, и использовала технологию редактирования генов для выращивания поколений этого нового сорта. В 2021 году группа вырастила поколение, которое может передать новые генетические черты потомству и развиваться так же нормально, как обыкновенный карась.

Эксперты из таких учреждений, как CAFS и Китайская Академия наук, заявили, что, по их мнению, этот прогресс является крупным прорывом в улучшении качества семейства карповых. Они надеются, что это поможет решить проблему мелких костей у съедобной пресноводной рыбы и окажет глубокое влияние на будущее потребление водных продуктов.