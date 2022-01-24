Хабаровск, , 07:25 — REGNUM Более 60 единиц новой сельхозтехники закупили с помощью господдержки аграрии Хабаровского края — в 2021 году на эти цели было выделено почти 49 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сельхозпроизводители приобрели 63 единицы новой техники, компенсировав при этом более 40% стоимости. Господдержка распространилась и на технику, покупаемую в рассрочку. В декабре 2021 года краевой минсельхоз выплатил около 8 млн рублей по договорам лизинговых платежей на покупку 15 единиц техники.

С помощью господдержки было закуплено 13 тракторов, 12 зерно‑ и кормоуборочных комбайнов, 38 единиц навесной и прицепной техники.

Обеспеченность предприятий края техникой составляет бюолее 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5,7 млрд рублей направлено сельхозпроизводителям Башкирии в качестве поддержки в 2021 году.