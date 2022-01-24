Пекин, 24 января, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Против бывшего старшего политического советника провинции Цзянси Сяо И на востоке Китая инициировано государственное преследование по подозрению в получении взяток и злоупотреблении властью, сообщает агентство Синьхуа.

Stock-free.org Юани

Муниципальная народная прокуратура города Ханчжоу в провинции Чжэцзян недавно подала иск в Народный суд Ханчжоу промежуточной инстанции, говорится в официальном заявлении, представленном 18 января.

Судебный процесс последует по завершении расследования Национальной надзорной комиссии по делу с участием Сяо, который ранее был заместителем председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Цзянси и членом группы ведущих членов партии комитета.

Ранее Сяо занимал пост главы канцелярии правительства провинции Цзянси в Пекине и секретаря муниципального комитета Коммунистической партии Китая по городу Фучжоу в провинции Цзянси.

Прокуратура обвинила Сяо в том, что он, пользуясь своим должностным положением, лоббировал интересы третьих лиц взамен на материальную выгоду в виде денег и дорогостоящих подарков. Сяо также помогал некоторым предприятиям в поиске финансовой поддержки и других льгот в нарушение нормативных актов, что привело к огромным потерям государственной собственности.

Прокуроры заявили, что Сяо следует привлечь к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с получением взяток и злоупотреблением властью.