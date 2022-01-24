Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 24 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Детская мультипликационная студия открылась 23 января в Петровске-Забайкальском. Заниматься в ней абсолютно бесплатно смогут дети от 4 до 15 лет. Предполагается, что они будут проходить все этапы создания мультфильмов — от написания сценария и изучения темы до показа готового ролика. Изучать планируется историю мультипликации, основные виды анимационных техник, особенности профессий режиссера-мультипликатора и художника-мультипликатора.

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Средства на открытие студии — 2,3 млн рублей — получил от Фонда президентских грантов православный приход благодаря победе в региональном грантовом конкурсе общественно значимых проектов.

«Приобретено серьёзное оборудование — звуковая кабина, монтажные столы, осветительные приборы, компьютеры, комплекты для фото и видеосъемки, мебель и и 3D-принтер. Студия заработала, это очень значимое событие!» — рассказала руководитель Ресурсного центра развития НКО Наталья Макарова.

Она добавила, что команда проекта прошла обучение и уже смонтировала свой первый мультфильм, который представила во время торжественного открытия.

Помещение под студию выделила администрация города, занятия уже начались.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 50 миллионов рублей получит Забайкальский край из Фонда президентских грантов на реализацию общественных инициатив.

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