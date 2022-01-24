Владивосток, , 07:23 — REGNUM Во Владивостоке запланированы ремонты надземных пешеходных переходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Переход вникуда Марина Каширская © ИА REGNUM

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В список включен и виадук, ведущий к школе №22 на Светланской, 207.

«Список надземных переходов, нуждающихся в ремонте, сформирован. В него уже включили объекты на остановках общественного транспорта «Седанка», «Фабрика Заря», на Некрасовской, 59а, а также переход, ведущий к школе № 22», — прокомментировали в городском управлении дорог.

В 2021 году отремонтировали пешеходные виадуки на Луговой, 71б, Новоивановской, 3, остановках «Фабрика Заря», «Фирсова», «Перевал», «Гоголя» и «Дом ветеранов».

Как сообщало ИА REGNUM, дороги к учреждениям образования в Хабаровском крае сделают безопаснее — на модернизацию инфраструктуры власти выделили 140 млн рублей.