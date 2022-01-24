Благовещенск, , 07:08 — REGNUM В столице Амурской области вынесен приговор мужчине, который преподавал в спортивной секции. Тренер по теннису использовал детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления СК РФ. Пострадавшим от его действий девочкам было 8−10 лет.

Учитель-педофил Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия

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Инциденты происходили несколько лет назад. Дети осознали то, чем занимался их тренер, только когда повзрослели. В отношении одной из девочек тренер совершил насильственные действия сексуального характера во время поездки в поезде на соревнования. Это выяснилось, когда девушка давала показания по инциденту с другой пострадавшей.

Мужчину признали педофилом и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Амурчанину запретили заниматься тренерской деятельностью в течение шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Липецкой области рецидивист приговорён к 22 годам заключения за преступления против половой неприкосновенности детей. 46-летний ранее осужденный и отбывающий наказание в виде 20 лет лишения свободы за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних признан виновным в совершении ещё 12 преступлений по статьям о совершении действий сексуального характера и принуждении к ним, за развратные действия, изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.