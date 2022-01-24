Новосибирск, , 07:04 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 24 января, будет без осадков, изморозь, местами дымка, температура −18… −20 °C, на дорогах гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Новаосибирской области сегодня, 24 января, ожидается −11… −16 °C, местами до — 22 °C.

При этом уже завтра ночью, 25 января, в регионе похолодает до −20…−25 °C, местами до — 31 °C. Днём прогнозируется −14…−19 °C, преимущественно без осадков, днем по северу местами небольшой снег, на дорогах гололедица.