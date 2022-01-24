Уагадугу, , 07:03 — REGNUM Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну на фоне информации о военном мятеже. Об этом 24 января сообщает портал LSI Africa.

Буркина Фасо TUBS

Отмечалось, что возле резиденции главы государства в столице Уагадугу была слышна стрельба, а в небе очевидцы заметили вертолёты. Затем поступила информация о бунте военных и попытках захвата резиденции Каборе.

При этом никаких официальных данных о происходящем не поступало, в генштабе сообщения о попытке переворота не подтвердили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Буркина-Фасо военные требуют отставки президента страны, сам глава государства Каборе находится под охраной жандармерии.

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