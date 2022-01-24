Новосибирск, 24 января, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована доследственная проверка по факту гибели двух человек во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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По данным ведомства, около 5:00 сегодня, 24 января, в деревне Новая Чебула Болотнинского района произошёл пожар в частном доме. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области», — уточнили в СКР.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, назначены экспертизы.