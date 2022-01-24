Чита, 24 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Сразу четыре золоторудных участка из россыпных месторождений Забайкалья планируют распределить на торгах, которые пройдут 16 февраля 2022 года. Их планируется передать в пользование на 15 лет, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на страницы тендеров.

Factroom.ru Золото

Стартовые платежи лотов варьируются от 4 до 62,76 млн рублей.

Самый дорогостоящий лот — это участок «Боровская группа россыпей» в Александрово-Заводском районе общей площадью 5,52 кв. км. Его балансовые запасы россыпного золота по категории С1 составляют 979 кг, а забалансовые по той же категории — 724 кг. Стартуют торги с 62,76 млн рублей при «шаге повышения» — 6,276 млн рублей.

Второй участок расположен в 4 км южнее поселка Савино Шилкинского района. Его площадь — 4,97 кв. км, а балансовые запасы россыпного золота категории С1 оценили в 277 кг, забалансовые — в 69 кг. Стартовый размер платежа — 15,41 млн рублей при «шаге» 1,541 млн рублей.

Третий участок — надел площадью 18,88 кв. км расположен на территории Могочинского района. Запасы на участке «Кавыктинское, прав. пр. р. Амазар, Кавыкта-Амазар» по категории С1 (балансовые и забалансовые) оценили на 112 кг. Также есть прогнозные ресурсы категории Р1 — 180 кг. Стартовый платеж — 4,04 млн рублей при «шаге» 404 тыс. рублей.

Последний участок, который планируется передать пользователю в этот день, имеет площадь 1,41 кв. км. Участок «Майкопчин р. (Модыкен)» находится в Кыринском районе. Его балансовые запасы россыпного золота категории С1 оценили в 57 кг (при 4 кг забалансовых), категории С2 — в 6 кг. Стартуют торги с 4 млн рублей при «шаге» — 400 тыс. рублей.

Напомним, ранее также прошли торги за золоторудный участок в Иркутской области. Битва была бурной — всего участники сделали 118 «шагов» на повышение. В итоге участок подорожал с 710 тысяч до 21,087 миллиона рублей.