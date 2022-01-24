Канберра, 24 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Аккаунт премьер-министра Австралии Скотта Моррисона заблокировала китайская социальная сеть WeChat и создала на её базе канал для китайцев, проживающих на зелёном континенте. Об этом 24 января сообщил председатель комитета австралийского парламента по разведке, сенатор Джеймс Патерсон в эфире радиостанции 2GB.

Sinchen.Lin WeChat

Патерсон пояснил, что аккаунт австралийского премьер-министра был заблокирован руководством WeChat без всякого предупреждения, передан новым владельцам и переименован в канал «Австралийская китайская новая жизнь». При этом, по словам Патерсона, аккаунт Моррисона, на который было подписано около 76 тыс. человек, служил значимым инструментом федеральному правительству для общения с австралийцами китайского происхождения.

Канцелярия премьер-министра пыталась связаться с руководством социальной сети для восстановления доступа к аккаунту, но пока безрезультатно. Как отметил Патерсон, поступок китайского правительства власти Австралии расценивают как «вмешательство в демократию в год парламентских выборов». Сенатор уточнил, что у австралийских политиков не будет никакой мотивации оставаться в социальной сети WeChat, если китайское правительство будет навязывать свои условия дебатов.

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