Новосибирск, 24 января, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ проанализировали сообщения о минировании, которые ранее получили образовательные учреждения региона. Филологи сделали вывод, что их пишут безграмотные люди, отметили в пресс-службе университета.

Megalesius Эвакуация

«Даже на взгляд обычного человека эти тексты в подавляющем большинстве малограмотны, то есть написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, а таковыми и являются, — прокомментировала завкафедрой филологии вуза доктор филологических наук Галина Мандрикова. — Отсутствие необходимых знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях. Такое бывает с подростками или с людьми, зацикленными на своих психологических проблемах».

Также в сообщениях много просторечных слов и жаргонизмов, но при этом авторы используют выражения официально-делового стиля.

Мандрикова подчеркнула, что «складывается впечатление, что цель авторов — развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей».

Напомним, на прошедшей неделе в Новосибирске сообщения о «минировании» зданий получили сначала школы, а затем детские сады и вузы.

Читайте также: В Новосибирске вслед за школами начали «минировать» детские сады и вузы