Биробиджан, , 06:50 — REGNUM В сёлах Бирофельд и Валдгейм Еврейской автономии не были приняты своевременно меры по расчистке от снега и наледи. Управляющая компании, в ведении которой была эта территория, оштрафована на 125 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Тем самым компания нарушила закон, сочли в надзорном ведомстве. Не чистились дворы и кровли, что создавало угрозу жизни и здоровью горожан. Прокуратура возбудила дело об административном нарушении по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе Еврейской автономии снегопады перекрыли дорогу в сёла Чурки, Калинино и Воскресеновка. Людям не дают выехать из населённых пунктов снежные заносы.