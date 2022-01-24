Находка, Приморский край, , 06:48 — REGNUM В Находке водитель сбил насмерть на пешеходном переходе женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 января в пресс-службе УМВД по Приморью.

ДТП

Читайте также: В Приморье подросток на иномарке сбил пешехода и спрятал тело

Водитель совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП, не оказав помощь женщине. Она скончалась на месте от полученных травм.

Авария произошла в темное время суток, на сухом асфальте.

В максимально сжатые сроки полиция установила автомобиль Chrysler и личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. В полиции он признал вину полностью, раскаялся, пояснил, что не остался на месте ДТП, потому что находился в шоковом состоянии.

Водитель является собственником транспортного средства, но водительского удостоверения не имеет и никогда не получал, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на 112 км автодороги «Терней — Малая Кема» вечером 22 января водитель сбил девушку и попытался скрыть следы ДТП.