Екатеринбург, 24 января, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина-инвалид не смогла приобрести льготный билет на поезд по электронной справке об инвалидности. Об этом пишут СМИ.

Алексей Банников ИА REGNUM На железнодорожном вокзале Екатеринбурга 8 марта

По данным Е1.ru, гражданка собиралась уехать в Нижний Тагил. Но справку у неё не стали принимать, а без неё льготный билет было не купить.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что по этому факту сейчас идёт проверка. Её проводит Свердловская транспортная прокуратура.