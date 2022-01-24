Шэньчжэнь, Китай, , 06:30 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник провинции Хайнань на юге Китая Тун Даочи предстал перед Судом промежуточной инстанции города Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая по обвинению в получении взяток и инсайдерской торговле, сообщила Верховная народная прокуратура КНР.

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Тун является бывшим членом постоянного комитета провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Хайнань и бывшим партийным руководителем города Санья. Он также занимал должности в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC).

По данным прокуратуры, Тун злоупотреблял положением от занимаемых им различных должностей с целью получения выгода от лоббирования чужих коммерческих и прочих интересов. Взамен он получил подарков и денег на сумму более 274 млн юаней (около $43,12 млн)

Занимая должности в CSRC, Тун передавал конфиденциальную информацию родственникам и коллегам, позволяя им получать прибыль от фондового рынка, добавили прокуроры. Прокуроры, обвиняемый и его адвокаты перекрестно изучили доказательства и дали свои соответствующие показания, говорится в заявлении суда. Тун признал себя виновным и выразил раскаяние в своем последнем заявлении.

В судебном процессе, состоявшемся 13 января, приняли участие более 30 человек, включая законодателей, политических советников и представителей общественности. Пригвор будет объявлен в надлежащее время.