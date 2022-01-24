Пекин, , 06:25 — REGNUM Исследование показало, что древние родственники современных людей, жившие от 160 000 до 200 000 лет назад в северном Китае, возможно, обладали «мозгом Эйнштейна», сообщает агентство Синьхуа.

Череп австралопитека Durova

Международная группа, возглавляемая китайскими археологами, обнаружила, что объем черепа этого гоминина достигал 1700 кубических сантиметров, а оценка была сделана на основе окаменелостей черепа, раскопанных в 1970-х годах на участке Сюцзяяо.

«Это самый крупный большеголовый гоминид, когда-либо существовавший в среднем плейстоцене», — сказал научный сотрудник Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук У Сюцзе.

Команда У довольно точно воссоздала заднюю часть черепа из трех фрагментированных костей одного и того же молодого взрослого гоминида. Мозг гоминида Сюцзяяо был немного меньше, чем у его близкого родственника «Человека Сюйчан», оцениваемого примерно в 1800 кубических сантиметров, но первый жил примерно на 60 000 лет раньше, чем последний, согласно исследованию, опубликованному в последнем томе Journal of Human Evolution.

«Полученные результаты являются «самым ранним свидетельством размера мозга, который находится в верхнем диапазоне неандертальцев и современных Homo sapiens», — зсказал У, являющийся основным автором статьи.

Доисторический человек был современником неандертальцев и денисовцев, но он был уникален тем, что обладал зубами как у современных людей. Ученые когда-то предположили, что размер мозга древних людей в древнем каменном веке, от австралопитека до человека умелого и человека прямоходящего, постепенно увеличивался со временем.

Но недавние исследования опровергли эту гипотезу, поскольку было обнаружено, что у человека флоресского в Индонезии, жившего от 100 000 до 50 000 лет назад, мозг составлял всего около 400 кубических сантиметров, в то время как голова человека сюйчанского была более чем в четыре раза больше.

Полученные результаты могут помочь объяснить, что привело к огромному изменению размера мозга наших предков, и предложить новый потерянный кусочек в головоломке эволюции человека.