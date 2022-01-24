Пекин, 24 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Китайские ученые обнаружили новый тип нимф насекомых в янтаре середины мелового периода, что указывает на самую раннюю мирмекоморфию (внешняя схожесть с муравьями) насекомых, датируемую 100 млн лет, тем самым расширяя ее геологический диапазон примерно на 50 млн лет, передает агентство Синьхуа.

AntWeb.org Насекомое в янтаре

Исследовательская группа из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской Академии наук обнаружила более дюжины муравьеподобных нимф в более чем 100 окаменелостях из Китая, Соединенных Штатов, Германии, Словакии и других стран.

«Личинки в окаменелости имеют длину от 3 до 5 миллиметров и тонкое брюшко, похожее на брюшко муравьев. Их антенны и ноги также очень близки к антеннам и ногам примитивных муравьев. Как только у взрослых особей появились крылья, они больше не могли играть роль бескрылых муравьев, поэтому они начинали «подражать» осам», — сказал руководитель исследования Ван Бо.

«Нимфы и взрослые особи алиеноптерид середины мелового периода имитируют совершенно разные модели перепончатокрылых и поэтому, вероятно, представляют собой первую летопись окаменелостей трансформационной мимикрии», — сказала команда.

Мирмекоморфия — это явление, при котором некоторые животные морфологически и поведенчески имитируют муравьев и принадлежат к особому виду поведения, которое, по словам Вана, очень широко распространено в природе. Исследование было опубликовано в журнале Earth-Science Reviews 30 декабря 2021 года.