Дальнегорск, Приморский край, , 06:28 — REGNUM Днём 23 января загорелись дачные дома в кооперативе «Березка» Дальнегорского городского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Горящая спичка

Читайте также: Во Владивостоке полностью сгорел крупный склад

Прибывшие пожарные установили факельное горение двух дачных домиков. Огнём уничтожены два строения на общей площади 125 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ночью 23 января загорелся двухэтажный склад автозапчастей и строительных материалов на улице Военное шоссе.