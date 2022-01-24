Санкт-Петербург, , 06:15 — REGNUM Возгорание произошло в жилом шестиэтажном доме, расположенном в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте. Об этом 24 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар Pixabay.com

По данным ведомства, возгорание произошло в мансарде жилого дома, расположенного в Центральном районе Санкт-Петербурга, по адресу Лиговский проспект, 44. Общая площадь горения составляет около 300 кв. метров, огонь охватил мансарду и чердачные помещения.

Пожару был присвоен второй, повышенный ранг, в борьбе с огнём заняты 73 человека и 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате пожара в посёлке Рощино Ленинградской области.

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