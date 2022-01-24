Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Возгорание произошло в жилом шестиэтажном доме, расположенном в центре Санкт-Петербурга, на Лиговском проспекте. Об этом 24 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Pixabay.com Пожар

По данным ведомства, возгорание произошло в мансарде жилого дома, расположенного в Центральном районе Санкт-Петербурга, по адресу Лиговский проспект, 44. Общая площадь горения составляет около 300 кв. метров, огонь охватил мансарду и чердачные помещения.

Пожару был присвоен второй, повышенный ранг, в борьбе с огнём заняты 73 человека и 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате пожара в посёлке Рощино Ленинградской области.