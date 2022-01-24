Екатеринбург, 24 января, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В воздухе Екатеринбурга контролирующие органы зафиксировали превышение вредных веществ. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Лабораторные исследования на содержание вредных примесей были проведены в трёх районах города. Эксперты оценили содержание фенола, оксида углерода, формальдегида и других веществ.

В районе переулка Трамвайный зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. При этом остальные показатели находятся в норме.

В других точках взятия проб превышения вредных примесей не выявлено. Как сообщало РЕ, ранее в регионах Урала возник смог.