Далянь, Китай, 24 января, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали прочный лыжный шлем с использованием космической технологии, первоначально использовавшейся на ракете «Чанчжэн-5», самой тяжелой ракете-носителе страны и носителе марсианского зонда «Тяньвэнь-1», сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Звёздный десант». Реж. Пауль Верхувен. 1997. США Космическое воинство

Шлем, разработанный командой Даляньского технологического университета в северо-восточной провинции Ляонин, был протестирован на китайских лыжниках-фристайлистах во время их тренировок перед предстоящими зимними Олимпийскими играми.

Лыжные шлемы — это головные уборы, предназначенные для защиты лыжников от ударов, вызванных падением или столкновением, когда они находятся на склонах. Они должны быть легкими и обладать высокой устойчивостью к ударам.

Те же принципы применимы и к космическим аппаратам, и ученые надеялись использовать преимущества конструкции и материалов ракеты для повышения безопасности лыжников. Оказывается, что высокая эффективность несущей способности, достигнутая в космосе, также очень полезна для амортизирующей способности шлема на склонах.

При совершенствовании конструкции лыжных шлемов ученые университета использовали конструкцию изогнутых панелей ракеты «Чанчжэн-5». Они усилили оболочку шлема с помощью алгоритмических ребер жесткости, нанесенных на его изогнутую поверхность.

Они также использовали новый материал из углеродного волокна, стекловолокна и эластомера на внешней оболочке шлема, что сделало защитное снаряжение легче и прочнее. Ведущий исследователь Хао Пэн сказал, что защитные характеристики превышают европейский стандарт тестирования лыжных шлемов более чем на 20%

«Использование этого шлема уменьшило количество травм головы на тренировках», — сказал тренер сборной Китая по фристайлу Ли Кэ.

Исследовательская группа подает заявку на получение патента и стремится наладить сотрудничество с предприятиями для продвижения шлема на рынок. Двухступенчатая ракета «Чанчжэн-5» способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку в 25 тонн, что эквивалентно весу 16 автомобилей. Она совершила свой первый полет в 2016 году и запустила марсианский зонд «Тяньвэнь-"1 и лунный зонд «Чанъэ-5» в 2020 году.