Пекин, 24 января, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Китай обнародовал список 10 лучших научных достижений в стране и мире на 2021 год, отобранных членами Китайской академии наук (CAS) и членами Китайской инженерной академии (CAE), передает агентство Синьхуа.

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Академики из CAS и CAE имеют высшие национальные академические звания Китая в области науки и техники. Среди перечисленных научных достижений выделяется прогресс Китая в выполнении его передовой задачи по исследованию солнечной системы.

Национальное космическое управление Китая опубликовало новые снимки, сделанные первым марсоходом страны «Чжужун», включая панораму посадочной площадки, марсианский пейзаж и селфи марсохода, что свидетельствует о полном успехе первой китайской миссии по исследованию Марса.

Другие достижения включают прогресс в долгосрочном пребывании экипажа на китайской космической станции, исследования по синтезу крахмала из двуокиси углерода, лунные образцы, привезенные миссией «Чанъэ-5», путь к новому одомашниванию дикого аллотетраплоидного риса, а также профилактика и борьба с сельскохозяйственным вредителем табачной белокрылкой.

Возглавляет список 10 лучших научных достижений в мире разработка первых живых роботов, обладающих способностью к размножению. Живые машины миллиметрового размера, называемые Ксеноботами 3.0, не являются ни традиционными роботами, ни видом животных, а живыми программируемыми организмами.

Другие заметные достижения включают исследования по точному прогнозированию белковых структур, метод генной инженерии для лечения генетических заболеваний, использование плюрипотентных стволовых клеток человека для выращивания моделей сердца размером с кунжутное семя и воссоздание ранних структур человеческого эмбриона из стволовых клеток.