Артём, Приморский край, , 06:14 — REGNUM В Артеме мужчина ограбил ломбард — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Ювелирные украшения WDnetStudio

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На месте происшествия полиция опросила сотрудников ломбарда, возможных свидетелей, изучила записи камеры видеонаблюдения.

Установлено, что в помещение под видом покупателя зашел мужчина и попросил показать ювелирное изделие. Когда продавец повернулась спиной, он похитил коробку с украшением и скрылся. Сумма ущерба — 243 тыс. рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 38 лет. Его задержали, в полиции он признался в совершении преступления.

Похищенные ювелирные изделия он продал, а деньги успел потратить.

В ходе следствия установлена причастность фигуранта ещё к двум преступлениям: краже и мошенничеству.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в 2021 году зарегистрировано почти 20,8 тыс. преступлений, что на 0,6% больше, чем в 2020 году.