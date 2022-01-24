Биробиджан, 24 января, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Жители Биробиджана обеспокоены проблемой бродячих собак, которые нападают на людей. В одной семье животные покусали обоих детей. На ногах брата и сестры остались серьёзные раны, им ставят уколы от бешенства, сообщило ИА ЕАОMedia.

Meli1670 Зубы собаки

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«Мы живем в микрорайоне Биробиджан-2. Дней шесть назад 8-летний сын возвращался около четырех часов дня из школы. На ребенка набросились две уличные собаки, одна из них укусила за ногу. Поехали в больницу, в хирургию. Там сыну назначили 91 укол, сейчас ему предстоит длительное лечение, чтобы не было бешенства», — рассказала мать детей.

Её двенадцатилетнюю дочь эти же собаки покусали 22 января, некоторые раны пришлось зашивать. Девочке предстоит долгое время ездить в больницу на перевязки и уколы. Мать детей рассказала, что и раньше в этом микрорайоне от укусов собак страдали дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 22 января собаки растерзали семилетнюю девочку. 29 декабря в Якутии от укусов погибла пожилая женщина.