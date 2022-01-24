Уагадугу, , 05:52 — REGNUM Мятежники из числа военных требуют отставки президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе, глава государства находится под охраной сил жандармерии. Об этом 24 января сообщает портал LSI Africa.

Буркина Фасо TUBS

По данным портала, военные требуют ухода в отставку президента Буркина-Фасо Каборе. Безопасность главы государства обеспечивает жандармерия. При этом официального подтверждения информации о мятеже военных нет, в генштабе опровергли сообщение о попытке госпереворота.

Несколькими часами ранее агентство Associated Press сообщило, что возле резиденции главы Буркина-Фасо слышна стрельба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе возле резиденции президента Буркина-Фасо в столице страны, городе Уагадугу. Очевидцы сообщили также о вертолётах, кружащих над столицей.

Напомним, в Буркина-Фасо 11 января власти объявили о пресечении попытки мятежа военных, во главе которого стояли молодые офицеры. Начиная с 23 января на территории государства объявлен комендантский час.

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