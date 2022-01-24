Владивосток,
24 января 2022, 05:58 — REGNUM Во Владивостоке в ЗАГСы на «зеркальную» дату
Читайте также: Из-за свадебного ажиотажа ЗАГСы Приамурья продлят режим работы
В других отделах записи актов гражданского состояния Советского, Фрунзенского и Ленинского районов столицы Дальнего Востока регистрация браков 22 февраля не планируется.
Отмечается, что 14 февраля в этом году приходится на понедельник — в ЗАГСах выходной.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области от будущих молодожёнов поступило очень много заявлений на регистрацию брака в зеркальную дату —22.02.2022 года. В связи с этим отделам ЗАГС Благовещенска и Благовещенского района в этот день придётся работать дольше, регистрации будут проводиться до 19:00.