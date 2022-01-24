Владивосток, 24 января, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке в ЗАГСы на «зеркальную» дату 22.02.2022 подано всего восемь заявлений на регистрацию браков — церемонии пройдут в Первореченском и Первомайском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Невесты

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В других отделах записи актов гражданского состояния Советского, Фрунзенского и Ленинского районов столицы Дальнего Востока регистрация браков 22 февраля не планируется.

Отмечается, что 14 февраля в этом году приходится на понедельник — в ЗАГСах выходной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области от будущих молодожёнов поступило очень много заявлений на регистрацию брака в зеркальную дату —22.02.2022 года. В связи с этим отделам ЗАГС Благовещенска и Благовещенского района в этот день придётся работать дольше, регистрации будут проводиться до 19:00.