Томск, 24 января, 2022, 05:49 — ИА Регнум. На начало 2020/2021 учебного года в Томской области насчитывалось 83,6 тысячи студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

(сс) Wokandapix Студент

57,7 тысячи человек получали высшее образование, 25,9 тысячи обучались в средних профессиональных образовательных организациях.

Количество студентов по сравнению с предыдущим учебным годом выросло на 1,8 тысячи человек. Численность студентов в колледжах и техникумах выросла на 1629 человек, в вузах — на 120 человек.

В средних профессиональных образовательных организациях преобладали студенты-юноши (54,5%). Доля студенток составляла 45,5%. В вузах насчитали 50,6% юношей и 49,4% девушек.

Диплом об окончании вуза получили 10,7 тысячи выпускников, средней профессиональной образовательной организации — 5 тысяч.

Что касается студентов из иностранных государств, в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования обучалось 10,2 тысячи человек. Большинство — граждане Казахстана (63,3%), Узбекистана (17,9%), Киргизии (5,3%), Китая (5,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в России отмечается День студента или Татьянин день.

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