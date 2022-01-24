Новосибирск, , 05:44 — REGNUM В Новосибирске в 2021 году на бездомных и безнадзорных собак больше всего жаловались жители Ленинского (550), Октябрьского (545) и Кировского (365) районов. Об этом редакции «РБК Новосибирск» сообщили в мэрии.

Бездомные собаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этих районах наибольшее количество частных домов и, следовательно, больше собак на самовыгуле», — прокомментировала ситуацию общественный инспектор в области обращения с животными Алина Дик.

По данным администрации муниципалитета, за прошлый год число обращений выросло на 30,16% — поступило 3077 жалоб на собак. С улиц в 2021 году изъято 588 животных, 180 из них после вакцинации, стерилизации и чипирования отпущены или переданы хозяевам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Следственный комитет РФ подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бездомных собак на людей.

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