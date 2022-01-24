Благовещенск, , 05:48 — REGNUM В столице Приамурья спасатели помогли десятилетней девочке, у которой в горячей батарее застряла нога. Обращаться за медицинской помощью не пришлось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в поисково-спасательном отряде Амурской области.

Батарея ИА REGNUM

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Нога у девочки опухла и вытащить её не получалось. Прибывшие спасатели облили ногу холодной водой и вызвали аварийную бригаду, отключившую в квартире отопление. Затем с помощью гидравлических инструментов специалисты разжали тиски батареи, и освободили девочку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Якутске пожилой мужчина несколько дней находился на грани жизни и смерти — он упал и голова застряла между трубами парового отопления. Мужчину обнаружили спасатели, через четыре дня вскрывшие дверь в квартиру по просьбе родственников.