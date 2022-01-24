Челябинск, , 05:42 — REGNUM От госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в арбитраж Челябинской области поступило заявление о несостоятельности. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ООО «Чебаркульский литейно-механический завод», передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Pixabay.com

Иск АСВ поступил в судебную инстанцию 18 января 2022 года. Сумма долга заявлена не большая — 300 тыс. рублей. Прочие детали и подробности пока не обнародованы.

В едином госреестре юрлиц, завод был зарегистрирован в мае 2013 года. В реестре есть отметка о недостоверности данных об юридическом адресе компании. Директор актива — Андрей Сулимов, владелец — Вячеслав Юлик (совладелец обанкроченного ООО «Уралкраз»). Последний в январе 2021 года был признан банкротом как физлицо и в отношении него ввели этап реализации имущества.

В 2018 году совладелец «Уралкраза» Юлик, как и его брат, стали фигурантами уголовного дела. В основе дела лежал рейдерский захват кранового завода.

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Напомним, ранее под первый этап в процедуре банкротства — наблюдение попал литейный завод в Псковской области.