Белогорск, Амурская область, , 05:39 — REGNUM Житель Белогорска Амурской области уронил ребёнка, пытаясь его укачать. Шестимесячный мальчик получил черепно-мозговые травмы и скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК РФ по региону.

Убийство mosaic36

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Мужчина рассказал, что ребёнок мешал ему спать. Амурчанин вынес его в подъезд и носил его вверх и вниз по лестнице, чтобы укачать, а затем, разозлившись, уронил на пол. Мальчика доставили в больницу, где он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Отец ребёнка задержан и находится в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года житель Брянской области убил своего сына, выстрелив в него из ружья во время ссоры. Молодой человек скончался на месте.