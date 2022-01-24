Новосибирск, , 05:27 — REGNUM В Новосибирске приказом департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии утверждён ассортимент растений для озеленения. В документе, к которому может обратиться любая организация, расписано, что и где можно сажать.

Озеленение территории парка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До этого момента подбор растений осуществлялся или стихийно, или с использованием достаточно старого нормативного документа, — говорится в группе «Зелёный Новосибирск» в социальной сети Facebook. — Такой документ позволит избежать ошибок, связанных с неграмотным подбором растений».

Отмечается, что ассортимент разработан совместно с сотрудниками Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН и обсужден с членами Зелёного совета при департаменте культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска.