Новосибирск, 24 января, 2022, 05:10 — ИА Регнум. «Омикрон» несёт в своём геноме мутации, снижающие его узнаваемость иммунной системой как переболевших, так и вакцинированных людей. Об этом заявила главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По её словам, половина мутаций затрагивает рецептор-связывающий участок, на который нацелена большая часть нейтрализующих вирус антител после вакцинации.

«Любой РНК-содержащий вирус не может существовать в едином варианте: у него всегда есть облако вариантов, поэтому идёт селекция на новые генетические линии, идёт нормальный процесс накопления мутаций, — цитирует редакция «НГС Новости» Овсянникову. — Какие варианты получат эволюционные преимущества — не понятно. Как правило, отбираются варианты с большей контагиозностью, до тех пор пока не появится эскейп-мутант (вариант вируса, устойчивый к нейтрализующему действию того или иного антитела), убегающий от имеющихся вакцин, как вирус гриппа».

Она также отметила, что на начало января 2022 доля «Омикрона» в России подошла к 25%.