24 января 2022 | Время чтения 4 мин

Арбитраж Мурманской области планирует 27 января 2022 года рассмотреть обоснованность банкротного иска к АО «10 ордена Трудового Красного Знамени Судоремонтный завод», которое ведёт свою историю с 1935 года.

Анастасия Степанова, , 10:28 — REGNUM Судьбу старейшего предприятия Мурманской области могут решить уже 27 января 2022 года. На этот день арбитражем региона назначено рассмотрение обоснованности банкротного иска к градообразующему предприятию города Полярный — АО «10 ордена Трудового Красного Знамени Судоремонтный завод», входящему в дивизион «Объединённой судостроительной корпорации». Подробнее о ситуации — в материале ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

Завод в городе Полярный попал в медиаповестку в 2020 году. Тогда на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в соцсетях от жителей появились вопросы о своевременности оплаты труда в АО. Пресс-секретарь предприятия в ответ на это резко и негативно высказалась в адрес журналистов, написавших об этом. Скандал вышел знатный, до федерального уровня. Тогда же выяснилось, что некоторые вопросы к оплате труда действительно были.

Читайте также: От скандала до убытков: что происходит на старейшем судоремонтном заводе РФ

Крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (сс) Christopher Michel

Банкротные иски

Дело, которое планируют рассмотреть на этой неделе, далеко не первое. Например, в июле 2021 года АО «Черкесский завод резиновых технических изделий», предъявив долг в размере 5 657 137,39 рубля, также пытался инициировать банкротное производство, но позднее отозвал своё заявление. Но уже в сентябре 2021 года схожие претензии появились у ООО «Торговый дом «Кабельный альянс» из Санкт-Петербурга. Заявленная сумма долга составляла 13 339 408,62 рубля.

В ноябре в дело вступил ещё один кредитор — ООО «Заволжский завод металлоизделий» из Нижегородской области. В декабре к ним присоединилось ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж», чье заявление до 28 января оставили без движения.

А уже 21 января 2022 года список кредиторов завода пополнило ООО «Профснабкомплект» из Челябинской области, чьё заявление пока не рассмотрено.

Слушания по рассмотрению первого иска из этой цепочки неоднократно откладывались, в том числе по инициативе должника. Предприятие ссылалось на намерение урегулировать спор мирным путём.

Город Полярный (сс) Лобанов Вячеслав

О финансах и кредитах

Каких-то крупных претензий к СРЗ из Полярного у кредиторов, помимо банкротного дела, нет. Единственный крупный иск не в рамках дела о банкротстве, который пока до конца не рассмотрен, — это претензии АО «Центр судоремонта «Звездочка», которые рассмотрят 15 февраля 2022 года. Сумма иска — 46 249 587,09 рубля.

Все финансовые споры СРЗ следует рассматривать через призму финансовых итогов, но пока результаты деятельности за 2021 год не обнародованы. Если же брать 2020 год, то ситуация была не очень позитивной: АО «10 СРЗ» получило тогда чистый убыток в размере 2,584 млн рублей. Плюс в 2020 году в составе заемных средств учтены начисленные, но не оплаченные проценты — 36,761 млн рублей по договору займа с ОСК.

«Однако, в связи с недостаточностью оборотных средств и убыточностью деятельности АО «10 СРЗ» до 2018 года включительно обязательства по договору займа исполнены не были, вся задолженность по указанному договору является просроченной», — отмечалось в отчете за 2020 год с уточнением, что ОСК пролонгировало договор до 2024 года.

Помимо этого, в 2020 году СРЗ ещё больше увеличил свою кредитную нагрузку. 30 декабря 2020 года предприятие подписало кредитный договор с ПАО «Промсвязьбанк». Ему был выдан кредит в форме открытой кредитной линии сроком до 30 сентября 2022 года на финансирование затрат в рамках четырёх контрактов, заключенных с АО «ЦС «Звездочка» — 291,189 млн рублей (под 7% годовых).

АО «10 ордена Трудового Красного Знамени Судоремонтный завод» Ao10srz.ru

Что делать, если 2021 год окажется снова убыточным?

Один из способов закрытия долгов — продажа непрофильных активов. В частности, в 2018 году в СРЗ была принята программа отчуждения непрофильных активов, в том числе в рамках которой в 2020 году были проданы пять объектов на территории оздоровительной базы «Голубая бухта». Их реализовали судебные приставы-исполнители «во исполнение судебных решений о взыскании с АО «10 СРЗ» задолженности в пользу контрагентов». Доходы от продажи составили около 14 млн рублей.

Удастся ли СРЗ договориться с кредиторами, число которых растёт как на дрожжах, покажет время. Между тем основными предполагаемыми негативными факторами, способными в ближайшие годы отрицательно отразиться на темпах развития СРЗ, в 2020 году назывались: отсутствие прямых контрактов с Минобороны РФ и недостаточное для региона количество высококвалифицированных специалистов рабочих и инженерно-технических работников. Есть над чем задуматься и властям области.