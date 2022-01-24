Якутск, 24 января, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Воздушное судно МС-21−300 от корпорации «Иркут» будут проверять при низких температурах. Для это самолёт отправили в Якутск из Московской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 января в пресс-службе главы и правительства Якутии.

Adrian Pingstone (Arpingstone) Самолёт Bombardier

Читайте также: Якутия бездарно тратит бюджетные деньги на авиацию — депутат

Самолёт тестируют при температуре воздуха — 55 и — 30 градусов. Если испытания будут пройдены успешно, воздушное судно купят для нужд республики, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев. По его словам, ранее в регионе уже тестировали самолёты «Суперджет 100», Ил-96, Бе-200, Airbus и Boeing

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией «Иркут» и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности, в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года глава Якутии Айсен Николаев анонсировал слияние «Якутии» с дальневосточной авиакомпанией «Аврора». Пакет акций якутского авиаперевозчика уже передан.