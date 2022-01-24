Артём, Приморский край, , 05:05 — REGNUM В посёлке Заводской Артёмовского городского округа в этом году начнут строительство нового капитального здания врачебной амбулатории, которое будет в два этажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Поликлиника Yarregion.ru

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Общая площадь лечебного учреждения будет 1200 кв. метров. На строительство выделят 82,6 млн рублей федерального бюджета.

«Проект находится в экспертизе. Строительство начнется в ближайшее время и завершится в декабре этого года», — пояснили в правительстве региона.

Мощность амбулатории — 53 посещения в смену, из них 17 — детского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле завершается строительство хирургического корпуса областной онкобольницы и детской поликлиники.