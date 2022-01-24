Петропавловск-Камчатский, 24 января, 2022, 04:53 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который признался в совершении особо тяжкого преступления против личности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож

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Выяснилось, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своей родственницы в квартире дома в посёлке Палана, поссорился с 62-летней знакомой. Пенсионерка, как считает мужчина, нагрубила его родственнице. Обвиняемый схватил нож и нанес удар в область грудной клетки женщины. От полученной раны она скончалась на месте.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи из пяти человек.