Томск, 24 января, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Днём 24 января в Томской области ожидается — 13, — 18 °C, местами — 7, — 12 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Поданным синоптиков, ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, туманы. Ветер переменный 2−7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 24 января также прогнозируются изморозь и туманы.

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