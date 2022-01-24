Анадырь, , 04:49 — REGNUM На Чукотке в оленеводческой бригаде №4 в пожаре погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

Оленеводы Admhmao.ru

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В МУП сельхозпроизводителей «Заполярье» у оленеводов произошёл пожар. Не удалось спасти двоих работников.

«Причина пожара устанавливается. На место происшествия запланирован вылет представителей правоохранительных органов. Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором района», — пояснили в ведомстве.

По данным СУ СК РФ Чукотки в обгоревшей яранге директор сельхозпредприятия обнаружил останки мужчины 28 лет и женщины 43 лет.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Охе погиб 50-летний мужчина, проводится доследственная проверка.