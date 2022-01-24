Якутск, , 04:47 — REGNUM В Автодорожном округе Якутска стая собак снова напала на человека. От укусов пострадал 30-летний мужчина. Защищаясь, он случайно задушил одну из собак, сообщило ИА SakhaDay.

Собака в приюте Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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Якутянин рассказал, что животные набросились на него без повода, прокусили ногу, порвали штаны и подштанники.

«Я, разумеется, стал отбиваться. Схватил одну собаку и придушил. Честно говоря, цели убивать у меня не было. Но видимо в аффекте не рассчитал сил. Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались», — рассказал житель Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 22 января собаки растерзали семилетнюю девочку. 29 декабря в Якутии от укусов погибла пожилая женщина.