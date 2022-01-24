Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Рекомендации по зарубежным поездкам, обновлённые в связи с «напряжённостью» на российско-украинской границе опубликовала 23 января пресс-служба Госдепартамента США.

Кукрыниксы. Советская угроза

Американским гражданам не рекомендуется посещать Россию в связи с сохраняющейся напряжённостью на российско-украинской границе, а также из-за возможных преследований граждан США. При этом Госдеп отмечает ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США, которые могут попасть в сложную ситуацию на территории России из-за «COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США санкционировал добровольный отъезд сотрудников посольства США в Киеве и членов семей дипломатов в связи с «сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России».

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