Хабаровск, , 04:39 — REGNUM В минувшие выходные 22 января в одном из многоквартирных домов Хабаровска обрушился потолок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Потолок рухнул © ИА REGNUM

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«Произошло обрушение потолка в квартире дома по адресу ул. Краснореченская, д. 78. В результате обрушения никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начата проверка по сообщениям о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Татарского района, на которую упал потолок.