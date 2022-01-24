Благовещенск, , 04:32 — REGNUM В Амурской области в понедельник 24 января у учеников и студентов 22 учреждений образования отменили занятия из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Их ищут в зданиях 16 школ, четырёх колледжей и двух вузах — Благовещенском государственном педагогическом университете и в Амурской государственном университете, сообщило Amur.Info.

Взрывное устройство

Читайте также: На Сахалине из-за сообщений о бомбах вновь эвакуируют школы и детские сады

Младшеклассников пришлось забирать домой родителям. Дети ожидали взрослых в детских садах.

Помимо школ Благовещенска, «заминированы» учреждения образования в селе Белогорье и посёлке Моховая падь. Люди также эвакуированы из педагогического, транспортного, аграрного колледжей, а также из учреждения профобразования в сфере сервиса и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в очередной раз 24 января эвакуировались ученики нескольких школ Владивостока и Корсакова (Сахалин). Там также поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.