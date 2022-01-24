Красноярск, , 04:27 — REGNUM В горных районах Красноярского края 24 января лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лавина Scientif38

Также, по данным синоптиков, прогноз о лавинной опасности распространяется на горные районы Тувы и Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Норильске Красноярского края чиновников будут судить за гибель семьи под лавиной.

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