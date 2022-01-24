Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 января, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Границы ТОР «Комсомольск» будут расширены за счёт включения новых земельных участков в Хабаровском крае — постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном портале ведомства.

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Расширение границ поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Его производительность составит 90 млн тонн руды в год.

Строительство ГОК планируют завершить в 2025 году. Появится более 2 тыс. новых рабочих мест, а в экономику Хабаровского края поступит не менее 77,9 млрд рублей частных инвестиций.

Отмечается, что на Дальнем Востоке создано 22 ТОР с количеством резидентов — 554, объём инвестиций по соглашениям — более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование ТОР «Хабаровск» правительство РФ увеличило более чем в два раза — с планируемых ранее 3,3 млрд рублей до 6,8 млрд.