Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 24 января, 2022, 04:22 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни. Подозреваемому вменяют получение взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

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По версии следствия, с мая по июнь 2020 года фигурант неоднократно получал от директора транспортной компании взятки за непринятие мер по документированию ввоза незадекларированных автомобильных колес и непринятие мер к возбуждению дел об административных правонарушениях.

Всего подозреваемый получил более 1,2 млн рублей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2022 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области перед судом предстанут бывшие начальник и инженер отдела лесных отношений министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в получении и даче взятки.